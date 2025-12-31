Israel va a detener la actividad de 37 ONGs en Gaza

El gobierno de Israel retirará las licencias de 37 ONGs que operan actualmente en Franja de Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones “estuvieron involucrados en actividades terroristas”. Las autoridades israelíes sostienen que estas organizaciones no entregaron “información completa y verificable sobre sus empleados”, acusando además a MSF, sin presentar pruebas, de que “personas afiliadas” a esta ONG estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas “como la Yihad Islámica y Hamás”. De esta manera, las licencias se revocarán a partir de mañana, debiendo completar a su vez el cese de las actividades antes del 1 de marzo próximo.

Rápidamente, organizaciones internacionales calificaron las reglas de Israel como arbitrarias y advirtieron que podrían poner en riesgo al personal humanitario. Médicos Sin Fronteras aseguró que hasta ayer no había recibido ninguna comunicación y enfatizó que, si se le impide operar en la Franja de Gaza, eso tendría consecuencias “devastadoras” para los palestinos, puesto que MSF se encarga de alrededor del 20% de las camas de hospital del territorio y colabora en uno de cada tres partos que se producen allí. MSF también reiteró que nunca emplearía conscientemente a personas involucradas en actividades militares. “Estamos buscando urgentemente soluciones para poder seguir prestando servicios a los palestinos en Gaza”, indicaron, al mismo tiempo que después aclararon: “Hacer públicas tales acusaciones sin pruebas fundamentadas también supone un riesgo para el personal humanitario y mina la labor médica que salva vidas”.

Estas restricciones se suman a la tensión existente sobre la entrada de ayuda humanitaria, considerada insuficiente por muchas ONG frente a las necesidades de más de dos millones de habitantes en Gaza.