Tragedia en Suiza: al menos 40 muertos y 115 heridos por un incendio en un bar de un centro de esquí

Un devastador incendio en un bar de Crans-Montana, en el cantón de Valais, dejó al menos 40 personas fallecidas y 115 heridas —muchas de ellas de gravedad— durante las celebraciones de Nochevieja. El presidente suizo calificó el hecho como una de las peores tragedias de la historia reciente del país.

Un incendio de grandes proporciones desatado en un bar de un reconocido centro turístico de esquí en Suiza provocó una tragedia sin precedentes en la madrugada del Año Nuevo. El siniestro ocurrió en Crans-Montana, en el cantón de Valais, y dejó un saldo de al menos 40 personas muertas y 115 heridas, varias de ellas en estado crítico.

Las autoridades locales informaron que el fuego se propagó rápidamente, lo que dificultó la evacuación de las personas que se encontraban en el lugar celebrando la llegada del nuevo año. Equipos de emergencia y bomberos trabajaron durante horas para controlar las llamas y asistir a las víctimas.

En una conferencia de prensa, el presidente suizo Guy Parmelin calificó el episodio como “una de las peores tragedias que ha vivido nuestro país”. Además, sostuvo que se trata de una “desgracia de una magnitud desconocida” y aseguró que “no hay palabras que puedan describir la brutal pérdida de vidas”.

Parmelin expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y a toda la sociedad suiza, al tiempo que confirmó que se están investigando distintas hipótesis sobre el origen del incendio. Según indicó, la teoría que por el momento cobra mayor fuerza es la de un incendio general que provocó la rápida conflagración del local.

Las autoridades judiciales y de seguridad continúan trabajando para esclarecer las causas del hecho y determinar posibles responsabilidades, mientras el país permanece conmocionado por una tragedia que enluta el inicio del nuevo año.