Trump sancionó a familiares y empresas relacionadas a Maduro

El gobierno de Estados Unidos informó que impuso sanciones contra tres sobrinos de la esposa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Cilia Flores; a un empresario afiliado al líder del chavismo; y a seis compañías navieras que operan en el sector petrolero venezolano. A la hora de dar los motivos, la agencia federal que gestiona las finanzas del país señaló que se enfoca en elementos que han incurrido en prácticas de transporte marítimo “engañosas e inseguras”, que continúan proporcionando recursos financieros que “impulsan el régimen narcoterrorista corrupto de Maduro”.

“Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense”, indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Asimismo, el Tesoro señaló que estas sanciones “desbaratan el fallido intento de la Administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, lo que facilita su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense”.

El anuncio de las nuevas sanciones llega justo después de que el pasado miércoles Estados Unidos interceptara un petrolero frente a aguas venezolanas, un movimiento inédito el ultramar con el que ataca la principal fuente de ingresos de Caracas. Maduro denunció un “robo flagrante”, mientras que Trump sostuvo que posiblemente su país se quedará con el crudo incautado. “Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe”, dijo Maduro en un acto sobre este incidente. Horas antes, se entrevistó telefónicamente con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien le reiteró su apoyo. La noticia escaló rápidamente, ya que el secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró “preocupado” por la incautación del buque, sancionado desde hacía años por transportar crudo de países como Venezuela e Irán. Washington escala las fricciones con Caracas y las preocupaciones en la región desde que el pasado agosto iniciara el mayor despliegue naval, seguido a partir de septiembre con una veintena de ataques contra supuestas narcolanchas, en los que ha matado al menos 87 personas.