Inundaciones por “río atmosférico” ponen en alerta al estado de Washington

El estado de Washington se encuentra en plena emergencia por inundaciones, luego de que un poderoso “río atmosférico” descargará fuertes cantidades de lluvia en gran parte de la región, provocando el desborde de múltiples ríos.

El gobernador Bob Ferguson firmó una declaración de emergencia estatal que le permite movilizar recursos locales y solicitar fondos federales para responder al desastre, mientras los niveles de agua alcanzan alturas históricas en varios cauces, incluidos el Skagit, Snoqualmie y otros afluentes cruciales.

Además, se ordenó la activación de la Guardia Nacional de Washington, con cientos de efectivos destinados a apoyar evacuaciones, asistencia en rescates y otras tareas críticas para mitigar los efectos del temporal, que se espera continúe en los próximos días.

Las órdenes de evacuación más amplias abarcaron el condado de Skagit y gran parte de la cuenca baja del río Skagit. El miércoles, más de 75.000 residentes de Mount Vernon, Concrete, Hamilton, Rockport y Marblemount ingresaron en protocolos de evacuación de alto nivel.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó en boletines técnicos que se monitorean 18 inundaciones mayores y 15 inundaciones moderadas solo en el estado de Washington.

Los ríos atmosféricos son regiones relativamente largas y estrechas en la atmósfera, como los ríos en el cielo, que transportan la mayor parte del vapor de agua fuera de los trópicos.