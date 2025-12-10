Trump aseguró que Maduro “tiene los días contados”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene “los días contados”, al mismo tiempo que no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela. “Sus días están contados”, le declaró el mandatario a medios locales, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.

El gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el narcotráfico. Esa operación, bautizada como Lanza del Sur, ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 80 personas, a las que Washington acusa de “narcoterroristas”. El propio Trump ha reiterado además en varias ocasiones que “pronto” comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano. A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes cercanas, fue cordial.

Volviendo a las declaraciones de Trump, y pese a que afirmó estar impulsando una “agenda de paz”, el mandatario estadounidense subrayó que estaría dispuesto a apuntar contra lo que asegura son objetivos en la región vinculados al tráfico de drogas, en referencia a Colombia y México. “Claro que lo haría”, afirmó ante la pregunta de si la ofensiva militar podría alcanzar esos territorios también.

Por lo pronto, Maduro anunció una serie de metas en distintas áreas para la construcción de lo que llamó una “patria pacífica y próspera” en 2026. En una reunión con autoridades de su gobierno, el mandatario aseguró que hay “nuevas metas”, siendo una de ellas la que estará enfocada en la que el chavismo denomina la “batalla comunicacional”, y otra sobre la defensa del país. Asimismo, mencionó la meta de “defender la verdad de Venezuela” dentro y fuera del país.