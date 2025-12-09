Fútbol radio y corazón: la Red 92 sorteó camisetas y pelotas en la previa del Clásico Platense

En el marco de una jornada muy especial para el fútbol local, el móvil de la Red 92 se apostó en calle 12 entre 59 y 60, frente a Matheu Sports, para llevar adelante una propuesta que combinó pasión, radio y cercanía con los oyentes. Coincidiendo con el enfrentamiento de los equipos de la ciudad, la emisora realizó sorteos de camisetas oficiales de Estudiantes y Gimnasia, además de pelotas del Mundial 2026.

Desde temprano, varias familias que escuchaban la radio se acercaron al lugar para participar de la iniciativa, generando un clima festivo y emoción. Oyentes de distintos puntos de la ciudad dijeron presente, entre ellos una familia proveniente del barrio de Los Hornos, que se sumó con entusiasmo a la propuesta.

Entre los participantes también estuvo Néstor Risso, quien desde hace más de 40 años reside en California, pero que en su visita a La Plata no quiso perderse la oportunidad de acercarse y tentar la suerte por la camiseta del Lobo, demostrando que la pasión por los colores trasciende fronteras.

El sorteo se realizó alrededor de las 15 horas y tuvo a dos ganadores: Fernanda, con el número 7, fue la afortunada que se llevó la camiseta de Estudiantes, mientras que Sebastián, con el número 10, resultó ganador de la camiseta de Gimnasia, que vino desde barrio Aeropuerto en bicicleta en busca de la suerte. Una tarde distinta, atravesada por el clásico, la radio en vivo y el encuentro con los oyentes en pleno corazón de la ciudad.