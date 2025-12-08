Se presentó en La Plata el cronograma de actividades, misas y celebraciones por Navidad

En la ciudad se dio a conocer el programa completo de propuestas y celebraciones previstas para diciembre y enero en el marco de la Navidad 2025, que tendrán lugar en la Catedral y el Palacio Municipal destinadas a grandes y chicos.

En ese marco, del 8 de diciembre al 2 de febrero estará disponible la muestra Camino a Belén en el deambulatorio de la Catedral, un recorrido dedicado a los protagonistas del Misterio de la Encarnación, con un enfoque de fe y oración en torno a la Navidad.

Asimismo, este lunes se celebrarán las Misas de la Inmaculada Concepción, que incluirán la Misa Brevis de Gounod con participación del Estudio Vocal del Conservatorio de Música y el encendido de la Gran Estrella de Navidad de la Catedral.

El calendario seguirá el martes desde las 20:00 con la bendición del tradicional pesebre, la presentación del Coro de Niños del Teatro Argentino y del Coro Juvenil de la Municipalidad de La Plata, junto al encendido del árbol navideño frente al Palacio Municipal.

Las celebraciones incluirán presentaciones en la emblemática Catedral, como el Concierto Navideño de Niños el miércoles 17 de diciembre a las 20:00, el Concierto Misa Criolla y Navidad Nuestra a cargo de la Fundación Catedral el viernes 19 a las 20:00 y diversas actividades que forman parte del programa Camino a Belén – Navidad en la Catedral 2025.

A su vez, el sábado 13 de diciembre se llevará adelante el Cierre Diocesano del Año Jubilar de la Esperanza con una misa a las 18:00 presidida por el Arzobispo de La Plata Monseñor Gustavo Carrara, que además bendecirá los pesebres del público presente.

CRONOGRAMA DE MISAS DE NAVIDAD

Misas de la Sagrada Familia - Sábado 27 de diciembre a las 19:30 y domingo 28 de diciembre a las 10:00, 12:00, 19:00 y 20:00.

Misas de Santa María Madre de Dios - Miércoles 31 de diciembre a las 19:30 y jueves 1 de enero a las 10:00, 12:00, 19:00 y 20:00.

Misa de Nochebuena - Miércoles 24 de diciembre a las 20:00.

Misas de Navidad - Jueves 25 de diciembre a las 10:00, 12:00, 19:00 y 20:00.

Solemnidad de la Epifanía - Lunes 5 de enero a las 9:30 y martes 6 de enero a las 8:00, 12:00 y 19:30.

Misas de la Inmaculada Concepción - Lunes 8 de diciembre a las 10:00, 12:00, 19:00 y 20:00.

Misas del Bautismo del Señor - Sábado 10 de enero a las 19:30 y domingo 11 de enero a las 10:00, 12:00, 19:00 y 20:00.