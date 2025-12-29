Se expande la ola de calor en el país

Tras un fin de semana con temperaturas muy elevadas, se espera una semana igual o peor en lo que refiere al intenso calor. Según el Servicio Meteorológico Nacional, un total de ocho provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, se encuentran bajo alerta amarilla por las altas temperaturas. Además de la recién mencionada, de la lista forman parte San Luis, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa y Misiones. De esta manera, de cara a la última semana del 2025 todo da a indicar que el calor seguirá siendo el protagonista, teniendo incluso pronosticado para el miércoles un día con una máxima que podría superar los 38°C. Bajo este escenario, las autoridades reiteraron la importancia del cuidado personal para evitar un golpe de calor. En este apartado, se pide mantenerse hidratado, comer liviano, usar ropa ligera y evitar salir en los momentos de mayor exposición del Sol.