Hallan un sorprendente pico del colibrí ermitaño verde

Los colibríes siempre atraen por sus colores y tamaño, pero un nuevo estudio científico que fue publicado en la revista Journal of Experimental Biology reveló algo inesperado. La especie de colibrí ermitaño verde vive principalmente en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago.

Los machos de esa especie tienen picos que funcionan como “armas” al pelear con otras aves. Esta función extra se suma a su ya conocida habilidad para buscar néctar. Fue descubierta por científicos de Colombia y Estados Unidos. Demostraron que la forma y la punta afilada del pico de los machos les da ventaja en combates frente a otros individuos. Son como “dagas”. Esta investigación fue realizada por Felipe Garzón-Agudelo del Centro de Investigación Colibrí Gorriazul en Colombia, y por Lucas Mansfield, Kevin Epperly y Alejandro Rico-Guevara del Departamento de Biología y el Museo Burke de Historia Natural y Cultura de la Universidad de Washington en Estados Unidos.

En términos de conservación, “es importante proteger no solo las flores de las que se alimentan, sino también los bosques que albergan los sitios donde los machos se exhiben y combaten. Si estos hábitats se degradan, se afecta directamente su éxito reproductivo”, resaltó el científico colombiano, Felipe Garzón. El problema que buscaban resolver los investigadores parte de un hecho curioso: durante la época de reproducción, los machos del ermitaño verde pelean por territorios y muestran diferencias claras en el pico respecto a las hembras.

Hasta ahora, la mayoría de las explicaciones apuntaban a que el dimorfismo en los picos ayudaba a machos y hembras a aprovechar recursos diferentes, especialmente en la alimentación. Pero el comportamiento agresivo de los machos, que incluye enfrentamientos directos, llevó a pensar que el pico podría tener una función como arma.