El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde las temperaturas superaron los 35 grados en los últimos días.

El organismo advirtió que podrían registrarse chaparrones intensos, ráfagas de viento y actividad eléctrica en distintos puntos de la región, en el marco de un fin de semana marcado por el calor sofocante.

La advertencia también alcanza a varias provincias del centro y norte del país, con fenómenos que incluyen ocasional caída de granizo y abundante agua en cortos períodos. Las autoridades recomiendan precaución y seguir las actualizaciones oficiales mientras el 2025 se despide con un clima inestable.