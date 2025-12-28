La NASA confirmó el paso cercano de un asteroide del tamaño de un autobús

La NASA confirmó el paso seguro de 2025 YH3, un asteroide del tamaño de un autobús, a tan solo 1,19 distancias lunares.

El objeto fue monitoreado con antelación y su trayectoria se mantuvo estable durante todo el sobrevuelo.

El seguimiento se realizó a través del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, organismo que centraliza la observación de cuerpos próximos al planeta. En paralelo, la Agencia Espacial Europea mantiene registros similares para validar trayectorias y reducir márgenes de error.

El asteroide no fue visible a simple vista: su brillo máximo alcanzó una magnitud 17, muy por debajo del umbral que puede captar el ojo humano. Además, no afectó a los satélites, las mareas ni el clima terrestre.