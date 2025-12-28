ciencia
La NASA confirmó el paso cercano de un asteroide del tamaño de un autobús
Un cuerpo del tamaño de un autobús pasó cerca del planeta bajo control de agencias espaciales.
La NASA confirmó el paso seguro de 2025 YH3, un asteroide del tamaño de un autobús, a tan solo 1,19 distancias lunares.
El objeto fue monitoreado con antelación y su trayectoria se mantuvo estable durante todo el sobrevuelo.
El seguimiento se realizó a través del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, organismo que centraliza la observación de cuerpos próximos al planeta. En paralelo, la Agencia Espacial Europea mantiene registros similares para validar trayectorias y reducir márgenes de error.
El asteroide no fue visible a simple vista: su brillo máximo alcanzó una magnitud 17, muy por debajo del umbral que puede captar el ojo humano. Además, no afectó a los satélites, las mareas ni el clima terrestre.