Mucho más que el extraño del pelo largo

En su casa importaba mucho la música. Y había una guitarra, con la cual todos tocaban alguna zamba o alguna canción que se escuchaba en la radio. Roque Narvaja tomó algunas clases cuando era muy chiquito, pero no siguió, por un lado, por la dificultad de estudiar música en serio siendo tan chico, pero también porque tenía una mano muy chica que le dificultaba la posición de los dedos y las exigencias requeridas para ser un guitarrista profesional. Así que fue autodidacta, y empezó sacando las canciones que le gustaban.

Su forma de escribir es una necesidad de expresión. Según el propio Narvaja: “Escribo de cosas que me pasan, de cosas que me preocupan, de lo que veo… No me interesa específicamente a quien están dirigidas, de otra forma, no sería un artista sino un especialista de marketing”. Se exilió en España en 1977, y para muchos, el cambio artístico que experimentó en ese país significó una puñalada: no sólo cambió su vida sino también sus influencias musicales. Sin embargo, siempre mantuvo un estilo que campea sobre todo.

En la escuela participó de conjuntos folclóricos. Hasta que en el 63 o 64 aparecieron Los Beatles, y cambió las guitarras criollas por las eléctricas. La primera banda que integró fueron Los Snobs. Actuaban en un montón de fiestas; tocaban el ranking de la radio, básicamente era rock y pop. En el verano de 1967, junto con Hiacho Lezica se propusieron hacer algo más profesional, y lo citaron a Felix Pando y después buscaron un bajista. Apareció entonces Enrique Masslloréns y así nació La Joven Guardia.

Uno de los primeros hits y quizás el más bailado por diferentes generaciones de argentinos es “El extraño de pelo largo”, un tema al que su autor calificó como mágico. “Yo tengo muchos éxitos gracias a Dios. Cuando la cantamos en cualquier sala o lugar donde me encuentre, enloquece”. El tema integra la banda de sonido de la película “El Angel –que cuenta la historia de Robledo Puch-, fue reversionado por la banda “Los enanitos verdes”, pero en esta oportunidad la canción sufrió modificaciones que no agradaron del todo a su compositor. “Me conviene y me gusta que las canciones sean tocadas y grabadas pero tenemos errores en el texto que deberían haber consultado con el intérprete”, manifestó Narvaja.

A pesar de la naturaleza del tema, los “melenudos” no eran bien vistos por la sociedad en la época en la que nació la canción: “En la calle había algunos melenudos, en todo Buenos Aires habremos sido 22. No eran muy populares, a la gente no les gustaba, a la policía, menos. Cuando pasábamos por obras en construcción nos tiraban piedras y decían cosas que eran impresentables”. Después vino “La reina de la canción”, un hit que surgió en el seno de la Joven Guardia y se estrenó en el 71. En ese entonces abundaban en la pantalla televisiva los programas musicales, impulsados por las disqueras, en donde las jóvenes bailaban en vivo. Muchas de ellas se convirtieron en reconocidas estrellas.

Desde "Música en Libertad" hasta "Alta Tensión", las jóvenes capturaron la atención de un enamoradizo Narvaja: ”Las chicas eran muy lindas, yo estaba enamorado de unas dos o tres... no medio pelota ninguna jamás. Yo me enamoraba por la televisión. Se me ocurrió que las chicas del barrio practicaban frente al espejo intentando ser como ellas”.

Roque recorrió España con su guitarra contando las cosas de su tiempo con nostalgia y esperanza; con la particularidad de que una canción suya se convirtió en algo más que un éxito al decir de Joan Manuel Serrat y en la voz de Miguel Ríos, “Santa Lucía”, pasó a convertirse en un hit en lengua española. Cuando terminó la dictadura militar en Argentina, la mayoría de los artistas exiliados regresó. Sin embargo Roque Narvaja decidió quedarse en España. Recién en el año 2000 volvió definitivamente a su país y se radicó en la ciudad de Rosario.