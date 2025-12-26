La basura espacial llega a la Luna

El paisaje lunar, tan desolado como inmutable durante millones de años, está a punto de experimentar una transformación inédita. Investigadores advierten que varias zonas del satélite natural de la Tierra podrían convertirse, en las próximas décadas, en verdaderos cementerios de naves espaciales. El fenómeno responde directamente al auge previsto de misiones y satélites lunares, impulsado tanto por agencias espaciales como por empresas privadas, que planean instalar bases, experimentar con minería y construir instrumentos científicos sobre el terreno polvoriento de la Luna. Las proyecciones apuntan a que el número de satélites que orbitarán la Luna se incrementará de manera significativa a lo largo de los próximos veinte años. Esta tendencia obedece a la construcción de infraestructuras como la Lunar Gateway —una estación espacial respaldada por la NASA que orbitará el satélite— y el campamento base Artemis en la superficie lunar, además de los planes de China y Rusia para desarrollar una segunda base. En paralelo, se prevén más de 400 misiones lunares durante las dos próximas décadas, así como el despliegue de constelaciones de satélites para fines de posicionamiento, navegación y comunicaciones.