La vacuna contra el cáncer EnteroMix, que Rusia está desarrollando, ha mostrado éxito en pruebas tempranas y obtuvo la autorización para pasar a pruebas en humanos. Sin embargo, esta semana, algunas publicaciones en medios de comunicación y redes sociales afirmaron que EnteroMix estaba lista para su uso después de mostrar un 100% de efectividad en ensayos clínicos.

En junio de 2024, se había anunciado que la vacuna había tenido éxito en pruebas preclínicas (pruebas realizadas antes de los ensayos en humanos). Estos resultados se presentaron como una novedad en los medios, aunque los efectos en humanos aún no se conocen. Por lo tanto, está lejos de estar lista para su uso. Desarrollada en el Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología de Rusia, EnteroMix se llama 'vacuna oncolítica'. Sin embargo, el término 'vacuna' puede causar confusión.

EnteroMix se define tanto como 'vacuna' como 'tratamiento', pero no es una vacuna en el sentido clásico. Su mecanismo busca crear un método de tratamiento para personas que ya tienen cáncer. EnteroMix contiene cuatro virus no patógenos (inofensivos, que no causan enfermedades). Estos virus destruyen directamente las células tumorales y, al mismo tiempo, activan el sistema inmunitario del paciente para luchar contra el tumor. En estudios científicos, la fase 'preclínica' se refiere a pruebas realizadas en laboratorio a nivel celular y en animales. El objetivo es evaluar inicialmente la seguridad y eficacia en modelos de laboratorio y animales.

En esta etapa, se observa el efecto del tratamiento en células cancerosas o inmunitarias. Luego, se aplican pruebas en modelos de animales pequeños (ratones, ratas, etc.) y grandes. Se examina si el tumor se reduce, la progresión de la enfermedad se ralentiza y si hay efectos secundarios mortales como daño a órganos. Las fórmulas que tienen éxito en esta etapa son aprobadas para pruebas en humanos. Según fuentes oficiales, los desarrolladores de EnteroMix han estado realizando estudios preclínicos durante los últimos años. Veronika Skvortsova, funcionaria de la Agencia Federal Médico-Biológica (FMBA), afirma que los últimos tres años se han dedicado a pruebas preclínicas obligatorias y que el proceso se ha llevado a cabo meticulosamente.