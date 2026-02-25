El Teatro Argentino inicia la Temporada 2026 con un concierto sinfónico dedicado a Brahms

El Teatro Argentino de La Plata abrirá su Temporada 2026 con un concierto de la Orquesta Estable este domingo 1° de marzo a las 18 en la Sala Alberto Ginastera, bajo la dirección de Carlos Vieu. La función, con entrada gratuita y reserva online, forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El programa estará íntegramente dedicado a Johannes Brahms e incluirá la Obertura del festival académico, las Variaciones sobre un tema de Haydn, y la Sinfonía Nº 1 en do menor. Se trata de tres obras fundamentales del repertorio sinfónico romántico alemán.

Compuesta en 1879, la Obertura del festival académico fue escrita como agradecimiento por un Doctorado Honoris Causa y se caracteriza por su espíritu festivo. Las Variaciones sobre un tema de Haydn, estrenadas en 1873, despliegan un elaborado trabajo orquestal sobre un tema atribuido al compositor clásico. En tanto, la Primera Sinfonía, estrenada en 1876, fue considerada en su época como heredera del legado de Beethoven.

Las entradas gratuitas podrán reservarse desde el jueves 26 de febrero a las 12 a través de la web del Teatro.