Multitudinaria celebración del Año Nuevo Chino en Plaza Moreno

Cientos de miles de personas se congregaron durante el fin de semana en Plaza Moreno para celebrar el Año Nuevo Chino. El suceso se trata del evento chino más grande de América Latina y le permite a la capital bonaerense promover la integración argentino-china a nivel local y obtener una fuerte visibilidad internacional y una proyección en el circuito asiático y diplomático, convirtiéndose en una vidriera cultural ante el público chino global.

La propuesta estuvo encabezada por el intendente municipal de La Plata, Julio Alak, y por el Embajador de la República Popular de China en Argentina, Wang Wei, quienes participaron de la celebración y mantuvieron una reunión de trabajo para fortalecer vínculos entre el país oriental y la capital bonaerense. “Un evento de esta magnitud no solo representa un gran avance en términos de integración cultural sino un importante impacto en la economía local”, expresó el jefe comunal platense, quien además destacó “la importante presencia del embajador Wang Wei en la ciudad”. Por su parte, Wang Wei destacó: “Gracias a nuestros esfuerzos mancomunados podemos concretar este evento para la República Argentina. Gracias al intendente por el apoyo y acompañamiento brindado a la colectividad china que reside en la ciudad, la cooperación entre los pueblos se ha convertido en un puente de amistad”.

En lo que fue la primera jornada de celebración, realizada el sábado y que reunió a más de 300 mil personas a lo largo del día, la agenda de actividades incluyó la Ceremonia de Clavado de Pupilas con los Leones y Dragones chinos, talleres de caligrafía antigua, corte de papel y uso de palillos chinos tradicionales, ceremonia del té, juegos típicos y desfiles de moda imperial. Además, contó con una gran cantidad de espectáculos de danzas tradicionales y ritmos culturales, el montaje de un Barrio Chino con diversas atracciones, un circuito gastronómico con variedad de platos y estilos culinarios y el Encuentro de Artes Marciales con escuelas de toda la región de Kung Fu, Tai Chi y otras disciplinas.

Vale señalar que el evento es organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae con el acompañamiento del Municipio, la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata y la Confederación de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina. Además, el Año Nuevo Chino en La Plata contó con la participación de autoridades diplomáticas, empresariales, comunitarias y referentes de la cultura ancestral, como artistas y emprendedores gastronómicos que entregan una experiencia única y para todo público que integra tradición, identidad y comunidad. En esta oportunidad, el intendente también estuvo acompañado por el presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae, Rafael Velázquez; la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica municipal, Mercedes La Giogiosa; y los titulares de las áreas de Gobierno, Guillermo Cara; y de la Secretaría General, Norberto Gómez.

En términos de impacto económico, se estima que esta edición involucró a más de 1.000 familias en producción, montaje, logística, gastronomía, técnica, seguridad y servicios y activará el trabajo de proveedores locales en rubros como sonido, iluminación, estructuras, gastronomía, hotelería, transporte, diseño y comunicación.

El Año Nuevo Chino se rige por el calendario lunar, por eso su fecha varía cada año, donde en 2026 se corresponde con el 17 de febrero y es una de las festividades más importantes del mundo con la participación de más de 1.400 millones de personas en Asia y comunidades chinas alrededor del planeta.