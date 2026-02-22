Otra jornada de celebración por el Año Nuevo Chino



La capital bonaerense volvió a vestirse de rojo y dorado para recibir el Año Nuevo Chino 2026 en una celebración multitudinaria que reafirma su lugar como epicentro de la cultura oriental en la Argentina. Con una convocatoria que superó las 300 mil personas durante el sábado, Plaza Moreno fue el corazón de la apertura oficial de una festividad que ya se convirtió en marca registrada de la identidad platense.



La ciudad de las diagonales se transformó en un escenario vibrante, colmado de familias, turistas y vecinos que se acercaron para disfrutar de un espectáculo que combinó tradición, color y una puesta en escena impactante. El tradicional desfile del dragón, símbolo de prosperidad y buena fortuna, recorrió el predio entre aplausos y flashes, mientras que las danzas típicas y las exhibiciones de artes marciales cautivaron a un público diverso.



Una segunda jornada a puro sabor y arte



Tras el éxito récord de la primera jornada, los festejos continúan este domingo con una agenda que profundiza la propuesta cultural y gastronómica. Desde el mediodía, miles de asistentes se acercan para recorrer el corredor gastronómico, donde los platos tradicionales invitan a un viaje sensorial por las distintas regiones de China.



Empanadillas al vapor, noodles salteados, arroz frito, opciones vegetarianas y dulces típicos forman parte de una oferta que crece año tras año y que refleja la diversidad culinaria del país asiático. La experiencia se completa con stands culturales, talleres y exhibiciones que permiten conocer más sobre la caligrafía, la música y las costumbres milenarias.



En paralelo, el escenario principal ofrece una nutrida grilla artística con desfiles, danzas tradicionales y presentaciones musicales que celebran la riqueza cultural de China. El intercambio cultural, uno de los ejes centrales del evento, se expresa también en la participación de artistas locales que fusionan tradiciones orientales con expresiones argentinas.



Un evento que ya es parte de la identidad local



El Año Nuevo Chino en La Plata no solo convoca multitudes, sino que se consolida como un puente cultural entre comunidades. Con cada edición, el festejo crece en organización, convocatoria y propuesta artística, posicionando a la ciudad como uno de los principales escenarios de esta celebración en el país.



Con entrada libre y gratuita, la fiesta continúa durante toda la jornada del domingo, en un clima familiar que combina tradición, integración y espectáculo. La Plata vuelve así a demostrar que la diversidad cultural no solo se celebra: también se construye, año tras año, en sus plazas y calles.