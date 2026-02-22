La Justicia le prohibió a una madre subir fotos de su hija a internet

El Juzgado de Familia de Las Heras dictó una resolución inédita al ordenar a una madre retirar de internet todas las fotos y videos de su hija adolescente.

La medida cautelar, firmada por la jueza Carina Viviana Santillán, busca frenar la exposición digital que derivó en acoso escolar y en el uso indebido de la imagen de la joven en aplicaciones de citas. La magistrada sostuvo que el sharenting vulnera derechos personales como la intimidad, identidad y dignidad, generando una huella digital permanente.

El fallo exige a la mujer abstenerse de cualquier difusión y advierte sanciones civiles y penales en caso de incumplimiento. Especialistas remarcan que la decisión sienta un precedente clave en derecho informático y familiar, al priorizar la protección emocional de los menores frente a intereses comerciales.