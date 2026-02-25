Fundación Ludovica impulsa la Campaña Vuelta al Cole y una colecta de leche

La Fundación Ludovica lanzó una nueva edición de su tradicional Campaña Vuelta al Cole, una propuesta solidaria destinada a reunir útiles escolares para los niños y niñas que se alojan en Casa Ludovica y concurren a la Escuela Hospitalaria N° 509 “Carlos Cometto”, que funciona dentro del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata.

Como cada año, la iniciativa apunta a garantizar que los chicos y chicas que atraviesan tratamientos médicos puedan comenzar el ciclo lectivo con los materiales necesarios, en un contexto donde la educación representa una herramienta fundamental de contención y continuidad. Desde la entidad aclararon que se recibirán únicamente útiles escolares nuevos, sin uso, durante todo el mes de febrero y hasta el 13 de marzo inclusive.

La campaña forma parte del acompañamiento integral que la Fundación brinda a las familias, no solo desde lo habitacional, sino también en el sostenimiento de la trayectoria educativa de los pacientes pediátricos. En ese marco, destacaron la importancia de la solidaridad de la comunidad platense para sostener estas acciones.

En paralelo, la institución mantiene vigente la Campaña de Donación de Leche, bajo el lema “Los desayunos y las meriendas son mejores cuando hay leche en la mesa”. El objetivo es reforzar la alimentación diaria en Casa Ludovica, por lo que convocan a donar leche larga vida, entera o semidescremada, un alimento clave para la nutrición de los niños y niñas alojados.

Las donaciones de útiles y leche se reciben en la sede de la Fundación y Casa Ludovica, ubicada en calle 14 N° 1577, entre 64 y 65, en La Plata, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o a través de la cuenta de Instagram @fundacionludovica.