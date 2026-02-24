La Facultad de Informática abrió la preinscripción 2026 para la Diplomatura en Deportes Electrónicos

La Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) abrió la preinscripción para la edición 2026 de la Diplomatura en Deportes Electrónicos (Esports), una propuesta académica que busca formar profesionales con una mirada integral sobre el ecosistema de los deportes electrónicos. La iniciativa está destinada a quienes hayan finalizado la escuela secundaria y, de manera particular, a estudiantes de las distintas unidades académicas de la casa de estudios platense.

La formación apunta a que las y los diplomados adquieran una visión amplia del universo de los Esports, comprendiendo el rol de los jugadores, equipos, organizadores de competencias, comunicadores, entrenadores y el sector publicitario, entre otros actores clave. Además, el programa incluye contenidos vinculados a los fundamentos tecnológicos que sustentan esta industria en crecimiento, brindando herramientas teóricas y prácticas.

Como parte de la propuesta, se desarrollarán actividades concretas en el marco del proyecto de Esports que impulsa la UNLP, lo que permite a las y los estudiantes vincular los contenidos académicos con experiencias reales. Cabe recordar que en 2025 se diplomó la cuarta cohorte, con participación de estudiantes provenientes de diferentes facultades de la universidad.

Las personas interesadas en cursar la quinta edición deberán completar el formulario de preinscripción, que estará disponible hasta el 13 de marzo. Los cupos son limitados. Una vez finalizado el plazo, se iniciará el proceso de selección y el resultado será notificado por correo electrónico antes del 31 de marzo, a la dirección informada en el formulario.

La Diplomatura tiene una duración de seis meses y se organiza en ocho módulos. Las clases comenzarán en abril y se extenderán hasta septiembre, con un receso durante el invierno. Los módulos podrán cursarse de manera presencial o virtual los días martes y jueves de 18 a 20, mientras que los exámenes se tomarán los lunes.

Para completar la inscripción será necesario presentar DNI (frente y dorso) y certificado de finalización de estudios secundarios. En el caso de estudiantes de la UNLP, también deberán adjuntar certificado de alumno regular e historial académico completo.