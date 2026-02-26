Iniciaron obras viales para acompañar la construcción de 66 viviendas

El intendente de La Plata, Julio Alak, y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, encabezaron el inicio de una obra de apertura de calles y mejorado en 5, 5 bis y 6 desde 635 hasta 638, en el Barrio UOM de la localidad de Arana, que permitirá garantizar el acceso seguro y permanente a las viviendas proyectadas para la zona.

“A través de este tipo de intervenciones seguimos consolidando el entramado urbano y mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas del barrio, con condiciones de circulación más seguras”, sostuvo Alak durante la jornada, de la que participaron también el secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica Argentina (UOM), Antonio “Nino” Di Tomasso, y otras autoridades.

Por su parte, Batakis expresó: "Pese a la enorme asfixia financiera que atraviesa la Provincia, seguimos trabajando en proyectos que piensan en resolverle problemas a la gente". Y agregó: "Por ese motivo estamos con Julio Alak analizando la posibilidad de llevar adelante un barrio de viviendas con perspectiva ambiental junto al sindicato de trabajadores de la UOM, todo en el marco del Plan Buenos Aires Hábitat que lleva adelante nuestro gobernador".

Con 7.950 metros cuadrados de mejorado, la ejecución incluye el perfilado, la nivelación y la compactación de la calzada. En paralelo, se desarrollará la obra hidráulica correspondiente para optimizar el escurrimiento de las aguas pluviales.

La intervención se enmarca en el acuerdo concretado en octubre entre la Municipalidad, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y la UOM para posibilitar la construcción de un nuevo barrio con 66 viviendas en ese sector de Arana.

Cabe señalar que la Municipalidad avanza con la ejecución de 25 nuevas calles en Arana, 5 con cordón cuneta, 7 con carpeta asfáltica y 13 con mejorado de tierra, en el marco del Plan 1.000 cuadras impulsado por la gestión del intendente Julio Alak.

Entre las obras más importantes se destacan el asfalto de 637 entre 7 y 22 y el mejorado de 132 y 132 bis entre 637 y 639, de 9 entre 632 y 637 y de 7 a 11 bis entre 635 y 637. Además, el proyecto para la localidad incluye la iluminación de 17 arterias y la reparación de 1500 luminarias.