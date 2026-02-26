Consultoras prevén inflación cercana al 3% para febrero

Las estimaciones privadas señalan que la inflación de febrero se ubicaría entre 2,5% y 3%, superando la meta que el Gobierno había fijado para el primer trimestre. El dato preliminar marca continuidad respecto de enero, cuando el índice alcanzó 2,9% y acumuló cinco meses consecutivos de alzas.

Consultoras como LCG, Eco Go y Analytica detectaron subas en alimentos y servicios públicos, con variaciones semanales que consolidan un resultado mensual cercano al 3%.

Estas proyecciones contrastan con el relevamiento del Banco Central, que había anticipado un 2,1% para el mismo período, lo que refuerza la tensión sobre el programa económico.