La producción industrial se contrajo 4,4%

La producción industrial cayó 4,4% en enero respecto al mismo mes del 2025, pero rebotó 1,2% en relación a diciembre. De esta manera, cortó con tres meses consecutivos de números negativos.

Así lo reflejó el Índice de Producción Industrial (IPI) que elabora la consultora Orlando J. Ferreres. En el informe, alertó por una perspectiva negativa al corto plazo: “Hacia adelante, entendemos que durante la primera parte del año veremos algunas tensiones en la industria, ligada principalmente a los menores niveles de consumo interno”.

Al mismo tiempo, remarcó que “esperamos que el contexto macro más estable, con mayor confianza y una mejora en los ingresos de las familias, lleve a una eventual reactivación de la actividad industrial”.

En cuanto al análisis sectorial, la división que más se contrajo fue en “Maquinaria y equipo” (-23,9%). Este derrumbe estuvo principalmente impulsado por la industria automotriz, que cayó 30,1% en comparación con enero del año pasado.