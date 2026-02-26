Advierten por el impacto de la reforma laboral en jubilaciones

Javier Milei llegará a brindar su discurso en la apertura de sesiones ordinarias de este domingo con la reforma laboral aprobada. Sin embargo, siguen apareciendo análisis que dan cuenta de su impacto negativo. En este caso, el Observatorio del Control Público de la Fundación Éforo puso el énfasis en las consecuencias del proyecto en las jubilaciones.

Según el análisis, la informalidad podría aumentar hasta 4% (hoy está en 43% según el Indec). Ese movimiento implicaría una pérdida anual de aproximadamente 4.000 millones de dólares en aportes y contribuciones al sistema previsional.

El trabajo sostiene que por cada punto que crece la informalidad, el sistema previsional deja de percibir cerca de 975 millones de dólares por año. En un contexto donde las jubilaciones ya muestran un deterioro sostenido, el impacto podría ser significativo.

En Argentina, las contribuciones patronales representan alrededor del 11% del PBI. Una reducción drástica de esos ingresos, sumada a una mayor rotación laboral, agravaría el desequilibrio fiscal y tensionaría el financiamiento de la seguridad social.

El documento advierte que la caída de aportes y contribuciones comprometería no solo el pago de jubilaciones, sino también asignaciones y otros programas vinculados al sistema previsional. El desfinanciamiento obligaría al Estado a recurrir a más deuda o a ajustes en el gasto social.

El estudio también pone el foco en la situación financiera de la Anses. El superávit del organismo se redujo un 98% en un año: pasó de $4,05 billones en 2024 a apenas $100.243 millones en 2025.

Otro punto crítico es el posible desfinanciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que podría verse afectado por la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según la reforma laboral, el FAL sería financiado por el FGS. La pérdida estimada de 4.000 millones de dólares equivale a entre el 4% y el 5% de su monto total.

En ese marco, los especialistas sostienen que antes de avanzar con una reforma laboral que podría ampliar la informalidad, debería discutirse una reforma tributaria integral que fortalezca los ingresos del sistema.