Milei ya piensa en una reforma electoral

El Gobierno nacional trabaja en una reforma electoral para introducir cambios significativos en el sistema democrático actual. El proyecto podría ser anunciado por Javier Milei este domingo 1° de marzo durante su discurso en la inauguración de la Asamblea Legislativa.

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas de acuerdo a fuentes de Casa Rosada, la idea es avanzar en la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y dar lugar a nuevas lógicas de votación. Si bien se trató de un aspecto que supuso debate interno debido al análisis de los ventajas y desventajas de la determinación, los libertarios se encaminan a dar curso a la primera postura que sostuvieron tendiente a su eliminación.

Por otro lado, también aparece la idea de implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien cada gobierno provincial tiene autonomía propia para definir la modalidad de los comicios locales, La Libertad Avanza planea impulsar un debate en cada territorio para enumerar las claves de la BUP. Según fuentes oficiales, el objetivo de la administración libertaria es “simplificar” y “unificar” los procesos para evitar que la sociedad asista más de una vez o deba hacer más de una fila para emitir el sufragio.

Otro punto clave que aspira a modificar el Ejecutivo nacional es el régimen de partidos políticos. Esto obligará a revisar el sistema de financiamiento de cada espacio, con el fin de concretar una distribución “más eficiente” de los fondos destinados a costear las actividades de campaña.

Esta idea ya estaba contemplada en el proyecto de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, frustrado en su curso legislativo. La iniciativa incluía una suba en los topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral en los medios y del financiamiento público para las campañas. Además, establecía la reducción de encuestas de 8 días a 3 días anteriores a cada elección y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.

Todas estas modificaciones podrían ser anunciadas este domingo por el propio Presidente en su discurso durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.