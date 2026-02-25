Alak participó de la misa por los 80 años del triunfo electoral de Juan Domingo Perón

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó este martes de la misa conmemorativa por los 80 años de la primera victoria electoral de Juan Domingo Perón, que se realizó en la Iglesia San Francisco.

La celebración incluyó dos interpretaciones de la Misa Criolla, a cargo del tenor lírico-dramático Juan Carlos Vassallo bajo la dirección de Andrés Bugallo. Además, al finalizar, en las puertas del templo Vassallo también entonó la Marcha peronista.

“A 80 años de la primera victoria electoral del peronismo evocamos con admiración y gratitud a Juan y Eva Perón y a todos los que fueron artífices de esta enorme conquista, que inició un proceso histórico de consolidación de los derechos sociales y el nacimiento de un estado presente que garantizó durante décadas una patria libre, justa y soberana”, expresó Alak, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Carlos Bonicatto; entre otras autoridades

La figura de Juan Domingo Perón se fue gestando durante su gestión en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde este cargo clave, transformó la legislación laboral argentina, sentando las bases del peronismo mediante la implementación de derechos históricos.

Luego de la jornada histórica del 17 de octubre de 1945, y con el apoyo de las masas populares, su liderazgo se acrecentó, pero no fue hasta el 24 de febrero de 1946 que se presentó en las urnas y ganó ampliamente la elección.