Argentina celebró 122 años de presencia en la Antártida

El Gobierno nacional conmemoró el 122º aniversario de presencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida y señaló al territorio como un símbolo de sacrificio y vocación patriótica. A través de las redes oficiales, la Casa Rosada destacó el esfuerzo de científicos, militares y exploradores que enfrentan temperaturas extremas para sostener la soberanía. “No es solo un territorio: es legado, identidad y compromiso con las generaciones futuras”, expresó el mensaje oficial. El presidente Javier Milei acompañó la conmemoración al republicar una imagen de su visita a Tierra del Fuego, gesto que recordó el rol histórico de la presencia argentina en el continente.

Cancillería también se sumó a la fecha y recordó que el 22 de febrero de 1904 la Argentina inauguró el Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie, Orcadas del Sur, dando inicio a la ocupación humana estable más antigua en la región. Desde entonces, la bandera nacional flamea de manera constante en la denominada patria blanca, consolidando un derecho soberano que se ha mantenido firme a través de las décadas.

Hoy el país cuenta con 13 bases y refugios, de los cuales siete funcionan de manera permanente. Entre ellas se destacan Orcadas, por su valor histórico; Marambio, como principal puerta aérea al continente; y Esperanza, único asentamiento con familias y escuela propia.

En este nuevo aniversario, el país reafirma que la Antártida no es solo un desafío geográfico, sino un compromiso histórico y estratégico que proyecta soberanía, ciencia y futuro en el rincón más austral del mundo.