Mayra Mendoza cruzó a los gobernadores peronistas que respaldaron a Milei

La diputada bonaerense de Unión por la Patria, Mayra Mendoza, lanzó fuertes críticas contra los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz por respaldar proyectos del presidente Javier Milei en el Congreso (ver página 4). Según la legisladora, quienes acompañan el ajuste “van a perder sus provincias”, mientras reivindicó la figura de Cristina Kirchner como referencia política.

En un mensaje público, Mendoza señaló que Milei “se queda con los Jaldo, Jalil y Sáenz”, pero que Cristina cuenta con mujeres valiosas en la defensa del país, como Florencia Carignano, Paula Penacca y Vanesa Siley. Además, sostuvo que el peronismo “sufre el secuestro” de la exmandataria, a quien definió como dirigente que nunca se entregó, en contraste con quienes calificó de “runflas”.

La diputada planteó que cada dirigente debe elegir “dónde pararse”, diferenciando entre quienes acompañan el ajuste y quienes defienden a quienes lo padecen. En ese sentido, reivindicó a Néstor Kirchner como ejemplo de coherencia y compromiso con los sectores más débiles.

Finalmente, afirmó que Unión por la Patria “está del lado del trabajo y la producción” y advirtió que las provincias “no son monedas de cambio”.