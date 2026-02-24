Denuncian caminos rurales en mal estado

Un informe difundido por la entidad Comunidad Rural Carlos Casares denunció un mal estado de los caminos rurales. Si bien el trabajo recoge algunas mejoras en transitabilidad, revela problemas estructurales como pozos, falta de alcantarillas y otros obstáculos. Ante este escenario, los productores insisten en poner en marcha un plan integral y darle seguimiento legislativo al tema.

El estudio detalló que el 100% de los caminos analizados presenta pozos. Es un dato que enciende luces de alerta en una región atravesada por la producción agrícola-ganadera y todavía golpeada por las secuelas de las inundaciones del año pasado y de los anteriores.

En términos globales, el 76% de los caminos rurales fue calificado como malo, un salto respecto al 53,4% registrado en 2023. En relación a la transitabilidad los números son temerarios: apenas un 8% de los caminos se puede usar durante todo el año, mientras que el 92% restante hay períodos en los que no se encuentran operativos.

Otro punto sensible es la infraestructura hidráulica: mientras que en 2023 el 80% de los caminos rurales tenía cunetas, en 2026 ese porcentaje cayó al 66,7%.