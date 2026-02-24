Mendocinos eligieron concejales

Los ciudadanos mendocinos fueron a las urnas este fin de semana para elegir concejales en varios municipios populosos de la provincia cuyana. El dato más sobresaliente fue el ausentismo: solo el 47% del padrón electoral votó en los distritos de Maipú, Rivadavia, Lavalle, Luján de Cuyo, San Rafael y La Paz.

En cuanto a los resultados, la alianza entre el gobernador radical Alfredo Cornejo y La Libertad Avanza (LLA) se impuso en distritos claves como San Rafael, Luján de Cuyo y Rivadavia. Por su parte, el peronismo ganó Maipú, Santa Rosa y La Paz.