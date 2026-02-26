Denuncian tasas usureras de Mercado Pago

Mientras la morosidad marca récord histórico, Mercado Pago ofrece tasas de interés anual de casi 1.400% gracias a la desregulación del gobierno de Milei.

Los créditos que ofrece la empresa de Marcos Galperín se otorgan con tasas de interés ajustadas al perfil de cada usuario. En el caso de los préstamos personales, la tasa nominal anual (TNA) puede alcanzar hasta el 249%, mientras que el Costo Financiero Total Efectivo Anual (Cftea), que incluye gastos e impuestos, puede llegar al 1.375%. Así le reveló un análisis del portal El Destape.

La situación no es exclusiva de esta plataforma. En el sistema financiero en general, los créditos a personas físicas muestran tasas nominales anuales que van desde el 90% hasta el 900%, según la entidad. Si se suman impuestos y cargos administrativos, el Cftea puede ubicarse entre el 300% y el 400% anual en bancos de primera línea, y superar los 1.000% en bancos más pequeños y financieras, de acuerdo con datos difundidos por el Banco Central.

Este esquema está muy alejado de otras variables financieras: mientras un plazo fijo tradicional ofrece alrededor del 25% de TNA (equivalente a cerca de 2% mensual), la inflación fue de 2,9% en enero y acumuló 31,5% en todo 2025.

Mientras las entidades financieras y Fintech como Mercado Pago aprovechan la falta de regulación del Banco Central, la morosidad de los créditos personales escaló al 12% y la de las tarjetas de crédito al 9,3%, niveles sin precedentes.