LLA reabrirá el debate de las licencias médicas

El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, aseguró que el oficialismo insistirá durante el año legislativo con cambiar las licencias por enfermedad.

Se trata de un debate que inició la semana pasada respecto al artículo 44 de la reforma laboral que disponía la reducción de los salarios durante las licencias médicas al 50% o 75%, de acuerdo a cómo se había generado la afección. Además, después de 3 o 6 meses, el trabajador dejaría de percibir su sueldo.

Este punto generó tal polémica que fue borrado del dictamen en Diputado. En consecuencia, continúa vigente el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantiza el pago del 100% de la remuneración durante las licencias médicas.

“Es verdad que ese artículo acusaba las enfermedades graves de alguna manera diferente, con lo cual se eliminó. Pero, de ninguna manera, la ley que se va a sancionar el viernes es de menor importancia”, planteó el libertario en una entrevista a Infobae.

No obstante, Abdala confirmó que reabrirán el debate sobre el sistema de licencias: “Con el correr del período ordinario va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema”. Según argumentó el legislador, para LLA es de suma importancia cortar con las licencias exageradas y abusivas. “Los certificados médicos truchos y hay que hacer algo”, añadió el senador.