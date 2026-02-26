Cesó la caída del consumo masivo según el Indec

Luego de tocar su mínimo histórico en septiembre, el consumo masivo no sufrió grandes variaciones hacia el final del 2025. Sin embargo, el nivel sigue muy por debajo del 2023.

Según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), las ventas en supermercados en diciembre crecieron 2,7% respecto a noviembre, y 0,5% frente al mismo mes del 2024, cuando había caído 3,3%. Cabe destacar que en septiembre, el índice de la serie original se ubicó en el nivel más bajo (75,5 con base 100=2017).

De esta manera, cerró 2025 con un alza de 2% en relación al acumulado del año anterior, que se había derrumbado 11% respecto a 2023.

A su vez, uno de los datos más alarmantes es que sigue elevado el uso de la tarjeta de crédito como medio de pago: las compras que se efectuaron a través de esta herramienta representaron el 43,6% de las ventas totales (el promedio histórico es del 36%). Fue el medio de pago más utilizado. Asimismo, el ticket promedio fue de $37.244.

Por otro lado, las ventas en autoservicios mayoristas decrecieron 0,5% frente a noviembre, pero crecieron 2,1% respecto a diciembre del 2024, mes que ya había registrado una caída del 14,5%. Al igual que en supermercados, también el índice de la serie original se había ubicado en septiembre en el nivel más bajo (71,2 con base 100=2017).

Por el contrario a lo sucedido en supermercados, el acumulado del 2025 presentó una caída de 6,8% en comparación con el año anterior, que ya había descendido 15% respecto a 2023.

A su vez, la tarjeta de crédito fue el medio de pago más utilizado en este sector al representar el 25,1% de las ventas totales. Además, el ticket promedio fue de $43.734 pesos.

Por último, las ventas en shoppings y centros de compra durante diciembre retrocedieron 2,4% respecto al mismo mes del 2024.