El Cine Móvil suma funciones gratuitas para toda la familia

En el marco de la agenda cultural de verano, la comuna continúa impulsando el ciclo Cine Móvil Verano 2026 con funciones gratuitas en espacios culturales y barrios de la ciudad.

Mañana será en el Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V en 17 y 71 a las 20:30 se podrá ver la película E.T. El viernes en la Sala Pino Solanas del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha en 50 entre 6 y 7, a las 20:30 se proyectará El viaje.

En tanto el sábado a la misma hora será el turno de Tres en la deriva del acto creativo. Por otro lado, en los barrios también hay cine móvil, en la delegación de Gonnet en 495 y 15 bis mañana 26 a las 19:00 se podrá disfrutar de Cómo entrenar a tu dragón para los más chicos. Y en Los Hornos en el Parque Julio López en 66 y 152, el viernes 27 de febrero a las 19:00 horas, le toca a Zootopia