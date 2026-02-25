APR con nuevo esquema de vencimientos mensuales para la Tasa SUM

La Agencia Platense de Recaudación (APR) informa que, a partir de la cuota 2, la Tasa por Servicios Urbanos Municipales (Tasa SUM) pasará de tener vencimientos bimestrales a vencimientos mensuales.

La modificación se dispuso tras la buena respuesta que tuvo la mensualización en los tributos comerciales, con el objetivo de ordenar el calendario fiscal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones.

Cabe destacar que el cambio no implica un aumento en el monto anual a abonar, sino que lo que se modifica es la modalidad de vencimiento, permitiendo pagos más ordenados y mejor alineados con la economía cotidiana.

En febrero operó el vencimiento de la primera cuota del tributo, equivalente a 1/6 del monto anual, y del pago anual.

A partir de marzo se abonan las cuotas mensuales, equivalentes a 1/12 del monto anual, cuyos vencimientos pueden consultarse en el sitio web de la Agencia www.apronline.gob.ar

La cuota 2, con vencimiento el 10 de abril, puede abonarse con descuento hasta el 20 de marzo inclusive. En este caso no habrá segundo vencimiento.

No podrá adelantarse el pago de cuotas no emitidas (el pago anual ya no estará disponible con cada boleta).

A partir de la cuota 3, con vencimiento el 10 de abril, se habilitará un primer vencimiento el día 10 y un segundo vencimiento hacia el final de cada mes.

Para más información, los contribuyentes pueden consultar la web oficial de la APR, acercarse al Centro Administrativo Municipal (CAM) sito en diagonal 80 esquina 48 o a los puestos de atención de la agencia presentes en las delegaciones o comunicarse telefónicamente al 147, opción 1