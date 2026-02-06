Cayó un enorme árbol y cortó totalmente la circulación en calle 6

Un enorme árbol cedió este viernes por la mañana en calle 6 entre 63 y 64, en la ciudad de La Plata, y cayó sobre la calzada interrumpiendo por completo la circulación vehicular. El episodio ocurrió a metros de la iglesia San José y por fortuna no se registraron personas heridas.

La caída del árbol sorprendió a automovilistas y peatones que transitaban por la zona, generando momentos de tensión y complicaciones en el tránsito. El paso quedó totalmente bloqueado para quienes descienden por calle 6 desde Plaza España hacia el casco urbano y el centro platense.

Vecinos advirtieron sobre la falta de señalización preventiva. “Venía por 64, doblé y me encontré de golpe con el árbol. Esto debería estar señalizado porque cualquiera puede chocar”, señaló María Cecilia, vecina del barrio y oyente de la radio. Además, remarcó la antigüedad del arbolado urbano y la ausencia de controles. “Son árboles viejos, sin mantenimiento. Esto debería estar fiscalizado por la Municipalidad”, agregó.

En paralelo, otro episodio similar se registró en calle 8 entre 67 y 68, donde una rama de gran tamaño se desprendió de un árbol y cayó sobre dos autos estacionados, provocando daños materiales. Afortunadamente, tampoco hubo personas heridas.

“Cayó una rama muy grande sobre el techo del auto, deformándolo prácticamente por completo, rompiendo el parabrisas, parte de capó y el parante del lado de la acompañante. Trabajo acá a una cuadra y dejo el auto acá, estacionado como cualquier vecino que concurre a su trabajo. A veces lo dejo sobre 7, a veces lo dejo sobre 8. En esta ocasión lo dejé acá y un rato después que llegué a mi trabajo, me avisó una compañera que mi auto estaba bajo una rama. Una vez que se saque la rama de encima y demás, los correspondientes reclamos”, explicó a la RED92 el dueño de uno de los vehículos afectados.