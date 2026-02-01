El empleo público nacional cayó 7,2% interanual

El empleo público nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, lo que implicó una reducción interanual del 7,2% y un retroceso mensual del 0,6%, según el reporte difundido por el Indec. La contracción se dio en casi todos los segmentos de la administración, aunque el ajuste más marcado se registró en la estructura centralizada, que perdió 10,5% de su personal y finalizó el año con 38.940 agentes.

La Administración Pública Nacional concentró 190.936 empleados, con una baja del 7,1% respecto de 2024, mientras que las empresas y sociedades del Estado contabilizaron 89.184 trabajadores, un 7,4% menos que el año anterior. En la administración descentralizada se contabilizaron 116.222 puestos, con una caída del 6,4%, y en la desconcentrada 21.733, lo que significó un descenso del 6%. Los otros entes sumaron 14.041 empleados, con una merma del 4,4%.

El informe oficial aclaró además que nueve organismos no reportaron su dotación en diciembre, por lo que se imputaron 1.407 puestos equivalentes al 0,5% del total. La tendencia confirma que el ajuste en el sector público se profundizó durante 2025, con un impacto directo en la reducción de personal y en la capacidad operativa de las distintas áreas del Estado.

El retroceso en la plantilla estatal refleja la estrategia de contención del gasto aplicada por el Gobierno y abre interrogantes sobre la sostenibilidad de los servicios públicos.