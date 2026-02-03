Racing perdió y sigue sin despertar en el Torneo

Racing perdió 3-1 con Tigre y sufrió su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura. El partido se disputó este lunes en el Estadio José Dellagiovanna, en el marco de la tercera fecha del certamen. El Matador alcanzó la vanguardia de las posiciones en la Zona B.

La primera mitad transcurrió con pocas emociones en Victoria. Fue el ex Boca Juniors Jabes Saralegui el que exigió a Facundo Cambeses. El Matador tomó la iniciativa, mientras que la Academia tuvo un juego más cauto y dependió de las ganas de Adrián “Maravilla” Martínez para intentar romper alguna línea.

Antes de irse al descanso, a los 48 minutos, una contra de Tigre terminó en la apertura del marcador. Bruno Leyes despejó, Ignacio Russo la tocó de primera y de espaldas para David Romero, que metió una corrida desde casi la mitad de la cancha, dejó en el camino a Cambeses y definió junto al palo. El golazo fue un premio para el mejor jugador del elenco local.

En el complemento Racing reaccionó y fue por el empate. En su búsqueda, Felipe Zenobio le ahogó el grito a Maravilla Martínez con una tapada providencial. Más tarde el guardameta local volvió a salvar tras un centro venenoso de Gastón Martirena.

Racing lo metió en su campo a Tigre y mereció el empate, que llegó a los 80 minutos con un zurdazo de Gabriel Rojas ante un débil respuesta de Zenobio.

En la próxima fecha ambos equipos jugarán este sábado. Racing recibirá a Argentinos Juniors a partir de las 18.00. En tanto que Tigre visitará a River Plate, desde las 20.00, en un cruce directo por la punta de su grupo.