De la polémica con Cetré al ofrecimiento de James Rodríguez

Mientras Edwin Cetré volvió a la Argentina y se sumará a entrenar esta semana otra vez con Estudiantes, en la jornada de ayer trascendió que un grupo empresario ofreció a allegados a la dirigencia de Estudiantes el pase de James Rodríguez por un año a préstamo a cambio del contrato.

El ex número 10 del Real Madrid está realizando un entrenamiento personalizado para no perder la forma, ya que en la actualidad no tiene club y pretende pelear una lugar en la lista de la Selección de Colombia para jugar el Mundial.

La situación de Rodríguez no sería sencilla para Estudiantes que por un lado debería desprenderse definitivamente de Edwin Cetré para liberar un cupo y además pagar un contrato que no sería de los más baratos para cualquier club del fútbol argentino.

Además, se confirmó que River también depositó el interés en este jugador y en compatriota Edwin Cetré, quien terminó en el medio de una controvertida negociación entre el Pincha y Atlético Paranaense.

Según se supo, Estudiantes llegó a un acuerdo entre el martes y el jueves de la semana pasada para desprenderse del 50 por ciento del pase del atacante a cambio de cobrar cerca de 3 millones de dólares por la mitad de los derechos económicos.

Tal fue el avance del acuerdo que el futbolista viajó para firmar su contrato con el Atlético Paranaense, pero al llegar a Brasil la operación de cayó luego de que se sometiera a la revisación médica.

Estudiantes, de inmediato, se encargó de aclarar que surgieron “divergencias” en la parte final de la operación, lo cual dejó más tela para cortar, ya que nunca se confirmó ni se desmintieron las versiones sobre una negativa de contratación por parte de los brasileños luego de los resultados de la revisación médica, como así tampoco que Independiente de Medellín se opuso a vender el 50 por ciento del pase a cambio de 3 millones de dólares al Atlético Paranaense.

De no haber un acuerdo avanzado entre el Paranaense, Independiente Medellín y Estudiantes, ¿para qué viajó Edwin Cetré a Brasil luego de despedirse incluso de sus compañeros en La Plata?.

El jugador regresó a la Argentina con la premisa de retomar los entrenamientos con el Pincha, pero en el medio River también lo quiere, en tanto y en cuanto se desprenda primero de un futbolista para liberar un cupo y si en todo Cetré esté dispuesto a jugar en ese club sin pasar ninguna otra divergencia ante una eventual nueva negociación.