Gimnasia quiere volver a sonreír ante su gente

"Dar vuelta la página para recuperarse rápido”, fue la frase que se repitió en las últimas horas en Estancia Chica. Si bien una derrota en el Monumental estaba dentro de las posibilidades, el plantel de Gimnasia sabe que está para más. Por eso buscará recuperarse esta tarde cuando reciba a Aldosivi por la tercera fecha del Torneo Apertura desde las 17:30 horas. Sin Ignacio Fernández (afuera de la lista de convocados por precaución), Santiago Villarreal (lesionado) , ni Manuel Panaro y Jorge De Asís (expulsados ante River), el técnico mens sana rearmó el equipo con el mismo esquema.

Tal como adelantó este medio, el capitán albiazul atravesó días complicados luego de un golpe en el codo y un cuadro febril provocado por una picadura, situaciones que le impidieron entrenarse con normalidad en Estancia Chica. Si bien con el correr de los días mostró una evolución favorable y volvió a trabajar a la par del grupo, Zaniratto optó por no arriesgarlo y preservarlo de cara a lo que viene. Su lugar será ocupado por Lucas Castro. Además, Jere Merlo volverá a la titularidad para reemplazar al suspendido Panaro.

El elenco marplatense viene de sendos 0-0 en el José María Minella ante Defensa y Justicia y Barracas Central, yendo de menos a más en cuanto al funcionamiento. Si bien sigue lejos de hacer un gol o generarle real peligro a sus rivales, Guillermo Farré parece ir encontrando el equipo de atrás hacia adelante.