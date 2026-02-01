Mastantuono salió silbado en triunfo del Real Madrid

El mediocampista argentino Franco Mastantuono fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo en la victoria 2-1 del Real Madrid sobre Rayo Vallecano y se retiró silbado por los hinchas en el estadio Santiago Bernabéu. El ambiente estuvo marcado por la tensión y los reproches hacia varios jugadores, en medio de la crisis de resultados que atraviesa el equipo tras el cierre del ciclo de Xabi Alonso y el inicio de Álvaro Arbeloa.

El conjunto madrileño logró imponerse con un penal convertido por Kylian Mbappé en el tramo final, resultado que le dio algo de aire en LaLiga. En ese contexto, Mastantuono volvió a ser titular pero fue uno de los apuntados por los fanáticos, que expresaron su descontento durante todo el encuentro.

El argentino acumula 22 partidos oficiales y tres goles desde su llegada al club. La reacción del público refleja el clima caldeado que rodea al plantel y la exigencia de resultados inmediatos en un Real Madrid que no logra estabilidad.