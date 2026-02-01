Amor de Cometa fue más que En Globo en el mano a mano

Por Galopón

En el último día del primer mes del año abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 cotejos.

En el Premio “The Great Day” (1.000 mts.), nuestro candidato Amor de Cometa llevó a buen puerto su favoritismo ($1.90) y en carrera se mostró superior a En Globo al que persiguió desde la suelta para ya en la recta ganarle el mano a mano y escapar rumbo al disco que cruzó con dos cuerpos y medio de luz sobre su rival.

Además, en la carrera, el debutante Love And Money se quedó con el tercer lugar.

De esta manera, el pupilo de la familia Arreguy confirmó lo que días atrás había mostrado en una extraoficial en Dolores perdieron por “nada” frente a Coni Rose.

En su tercer intento logró salir de perdedor dejando excelente impresión.

La carrera estuvo reservado para todo caballo de 3 años y más edad, que no hayan ganado, ocupó el primer turno de la programación con los ocho ratificados en pista y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Amor de Cometa, con un sport de $1.90, superando lo reunido por En Globo ($4.20).

Abiertos los partidores, En Globo “primereó” a Amor de Cometa, a Chalito y a Love And Money y formalizada la carrera el vanguardista corría con un largo de luz sobre Chalito y Amor de Cometa que se juntaban en la persecución. Con un andar vertiginoso concluyeron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo tolosano, seguía mandando En Globo, perseguido por Amor de Cometa, en tanto Love Annd Money pasaba al tercer lugar. Durante el trayecto de la elipse ninguno de los tres aflojaban ni “un tranco ‘e pollo”, poniendo al rojo vivo la definición.

Concluída la curva En Globo mantenía la vanguardia, pero ni bien pisaron el derecho se le fue al humo Amor de Cometa y luego de un breve mano a mano, el conducido por Francisco Arregy se escapó rumbo al disco que cruzó con clara ventaja sobre su rival.

El ganador vino en 24s.14/100 y en 47s.75/100 hasta completar 1m.00s.34/100 para los 1.000 metros de pista normal.