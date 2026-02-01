Primera vez en el 12 de Octubre para el Indio Ortíz

Hernán Darío Ortíz tuvo este sábado por la mañana su primera vez como director técnico en el 12 de Octubre. Aunque no fue un partido oficial, el trámite amistoso contra el Sport Club de Magdalena fue el puntapié inicial para un gran emblema de la vida de Gimnasia en la cancha de Defensores de Cambaceres, su nuevo hogar.

Fue triunfo 2-0 para el Rojo, en 60 minutos de juego, en dos etapas de media hora. El director técnico y su grupo de trabajo ya viene teniendo una base de equipo, algo que viene mostrando en los partidos que se dieron hasta el momento y ayer no fue la excepción.

Valentino Toniolo abrió la cuenta y luego fue Patricio Contana el que decretó el resultado final. Por su parte, los suplentes ganaron por 3-1, ante un rival menor pero que viene haciendo un gran trabajo en los campeonatos locales.

De esta manera, en 21 días los de Ensenada tendrán su estreno en el torneo, contra Estrella del Sur, por lo que todavía queda tiempo por delante para mejorar en diferentes aspectos que quiere aplicar el Indio en sus dirigidos.