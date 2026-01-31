Sábado caliente para Cambaceres y San Carlos

Llegó el sábado, momento de que tanto los planteles de Defensores de Cambaceres y Villa San Carlos se pongan a prueba contra diferentes rivales, buscando llegar de la mejor manera al arranque de la temporada, con los de Pablo Miranda tratando de ser protagonistas en la B Metropolitana y los de Hernán Darío Ortíz comenzar con buen paso la Primera C.

Lo del Rojo es para destacar en principio, ya que los del Indio tendrán su primer encuentro con el 12 de Octubre en lo que va de 2026, debido a que todos los amistosos previos se jugaron en condición de visitante. Sport Club de Magdalena será el rival de turno en una historia que comenzará bien temprano en Rivadavia y Quintana, que luce mucho mejor luego de diferentes trabajos para su reacondicionamiento.

Además, la institución decidió abrir las puertas para el público que quiera presenciar el encuentro, por lo que en estos juegos de dos tiempos de 60 minutos los hinchas van a poder ocupar las tribunas y así ver a los nuevos refuerzos para lo que será un año que promete de la mano del experimentado director técnico que está muy identificado con Gimnasia.

Por otra parte, los del Pájaro estarán visitando las instalaciones del Cub Recreativo Ezeiza para medirse con San Telmo, en una buena prueba para los de Berisso, ya que el Candombero viene hace años compitiendo en la Primera Nacional y supo luchar en algunos campeonatos, sin conseguir el éxito del ascenso a Liga Profesional, pero coqueteando con ello.

En cuanto a los refuerzos, se confirmó esta semana que Zago Zegarra, extremo que supo hacer inferiores en el Lobo y que defendió la casaca del Celeste durante 2024, es nuevo refuerzo para el plantel, en una buena incorporación, ya que viene con buen andar en Dock Sud y dejó un grato recuerdo en suelo berissense. Además, Sebastián Flores, que se formó en Racing, llegó para reforzar la defensa.