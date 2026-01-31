La Primera Nacional entra en definición para encontrar una nueva pantalla

A dos semanas del inicio de los torneos de la Primera Nacional y la B Metropolitana, la AFA trabaja a contrarreloj para cerrar un tema clave: los derechos de televisación del fútbol de ascenso. Aunque el anuncio oficial aún no se realizó, todo indica que los partidos se podrán ver a través de Canal 9, Ar/12 y AFA Play.

En un primer momento se especuló con la continuidad de TyC Sports, señal histórica ligada a las categorías menores e incluso encargada de los primeros cruces de la Copa Argentina. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y se abrió una compulsa para definir quién asumiría la transmisión de los encuentros.

La idea inicial contemplaba que AFA Play emitiera los partidos de la Primera Nacional, la B Metropolitana, la C y el Federal A. No obstante, la enorme cantidad de encuentros y la complejidad técnica obligaron a repartir la carga. Así, el streaming oficial de AFA televisará algunos compromisos, pero no estará solo.

Canal 9, histórica señal de aire, volverá a tener fútbol de ascenso en su pantalla, recuperando una tradición que tuvo su auge en los años noventa. A su vez, Ar/12, el canal de un reconocido diario a nivel nacional, también formará parte del esquema de transmisión.

De no surgir imponderables, el ascenso argentino volverá a tener visibilidad en distintas plataformas, combinando aire, cable y streaming, en una apuesta por ampliar el alcance de las categorías que sostienen gran parte del fútbol nacional.