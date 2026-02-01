Cayó el patentamiento de autos 0km
El patentamiento de autos 0km retrocedió 4,9% en enero y marcó un arranque con menor actividad.
La Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) informó que el número de vehículos patentados durante enero fue de 66.080 unidades. Esto representa una baja del 4,9% respecto al mismo mes del 2025.
Sin embargo, el presidente de Acara, Sebastián Beato, se mostró optimista: “Con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del anterior, y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos 8 años”.
“Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades”, señaló.