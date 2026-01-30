Exponen la crisis industrial bonaerense

En su cuenta de X, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, compartió datos que demuestran que la crisis nacional de la industria golpea con mayor fuerza en territorio bonaerense.

Según los datos oficial que publicó el funcionario, la industria manufacturera a nivel nacional cayó 9% en el acumulado de enero a noviembre de 2025 en comparación con el mismo periodo del 2023. En Provincia, ese derrumbe escaló al 9,2%.

Sin embargo, la actividad manufacturera bonaerense disminuyó en 15 de las 16 divisiones analizadas. Las mermas más acentuadas se registraron en minerales no metálicos (-33,5), textiles y cueros (-23,6%), y caucho y plástico (-22,1%). Solo creció 0,4% la refinación de petróleo.

A su vez, López puso la lupa en el sector automotriz. Allí, la producción total de vehículos cayó 31,6% en diciembre del 2025 respecto al mismo mes del año anterior. En tanto, el declive fue mayor en autos (-73,4%) y neumáticos (-59,8%).

“Este modelo económico destruye la industria local, las empresas y el empleo, dejando un presente alarmante y un horizonte inviable. Sin industria no hay desarrollo posible ni futuro para el país”, cerró su mensaje el ministro.