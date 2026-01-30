Sorpresa y bronca en Berisso: cerró un supermercado Dia% y los empleados quedaron en la calle

Los empleados del supermercado Dia% ubicado en la esquina de Montevideo y 24, en Berisso, se encontraron este viernes con una escena inesperada: el local estaba cerrado y no podían ingresar a su lugar de trabajo. Horas antes, habían recibido un mensaje por WhatsApp en el que se les indicaba que no debían presentarse a cumplir tareas.

Ante la ausencia de información oficial, los trabajadores se concentraron frente al comercio y realizaron una manifestación pacífica para visibilizar su situación. Según relataron, desde hacía varios días el local venía funcionando con faltantes de mercadería, lo que ahora interpretan como una señal de un cierre inminente. “Hace unos 10 días que la tienda estaba prácticamente vacía. El jueves cerraron y cambiaron los candados, sin dar ninguna explicación”, expresaron.

De acuerdo a lo informado, el comercio estaba a cargo de un franquiciado, quien no brindó precisiones sobre el futuro del local ni sobre la situación laboral de quienes se desempeñaban allí. “Nos avisó por WhatsApp que no viniéramos a trabajar, pero hasta las 20 horas el local estuvo abierto y nadie nos dijo nada”, señalaron en diálogo con Berisso Ciudad.

Mientras tanto, los trabajadores reclaman respuestas y una solución concreta que garantice sus puestos de trabajo o el cumplimiento de sus derechos laborales.