La Fiesta del Tomate Platense celebra su 21ª edición en Gorina

La tradicional Fiesta del Tomate Platense se realizará el próximo viernes 7 de febrero, de 10 a 18, en la Estación Experimental Gorina del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, ubicada en las calles 148 y 501 de La Plata. Con entrada libre y gratuita, el evento propone una jornada abierta a la comunidad para recorrer, conocer y disfrutar una producción emblemática de la región a través de talleres, feria, recorridas guiadas y actividades culturales.

El tomate platense es una variedad histórica, reconocida por su sabor intenso, aroma característico y pulpa carnosa. Durante gran parte del siglo XX fue uno de los pilares productivos del actual Cinturón Hortícola Platense, una de las principales zonas proveedoras de hortalizas frescas del país. Sin embargo, hacia fines del siglo pasado, la expansión de semillas híbridas orientadas a la resistencia al transporte y a una mayor vida comercial provocó una fuerte retracción de su cultivo en las quintas de la región.

A pesar de ese proceso, un grupo de familias productoras logró preservar semillas propias y sostener la producción, sentando las bases para su recuperación. En ese camino, la Fiesta del Tomate Platense se consolidó, a lo largo de más de 20 años, como un espacio de encuentro entre productores, instituciones y la comunidad, orientado a rescatar y valorizar un patrimonio productivo, cultural y genético bonaerense. “El tomate platense expresa una forma de producir con identidad y arraigo territorial”, destacó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

Desde la Estación Experimental Gorina se acompaña el proyecto desde sus inicios y actualmente tres poblaciones de tomate platense se encuentran en proceso de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, como resultado del trabajo conjunto entre equipos técnicos del Ministerio y de la Universidad Nacional de La Plata. Durante la jornada habrá talleres de cocina, huerta y agroecología, visitas a parcelas productivas y a la Planta Procesadora de Alimentos, además de una feria regional, música en vivo y propuestas para las infancias.