Tormentas, granizo y alivio térmico: el AMBA bajo alerta tras una jornada sofocante

El calor agobiante que marcó la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con registros cercanos a los 37 grados, dio paso a un escenario de inestabilidad atmosférica. Desde las primeras horas de la tarde, núcleos de tormenta avanzaron desde el oeste y el sur, alcanzando a la Ciudad de Buenos Aires y distintas zonas del Conurbano.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias intensas de corta duración, ráfagas, ocasional caída de granizo pequeño y un descenso térmico que podría oscilar entre los 5 y los 10 grados en las próximas horas.

El organismo emitió un Aviso a Corto Plazo para la Ciudad y varios distritos bonaerenses, entre ellos Cañuelas, Ezeiza, Esteban Echeverría, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Merlo, Moreno y Morón. También se encuentran bajo advertencia zonas del sur (Avellaneda, Lanús, Florencio Varela y Berazategui), del norte (General San Martín, San Isidro, Vicente López y Pilar) y la propia CABA.

Las alertas comenzaron a regir entre las 14:36 y las 15 horas, con una duración estimada de una a dos horas, aunque podrían extenderse si persiste la inestabilidad.

Desde el SMN recomendaron extremar precauciones: evitar actividades al aire libre, no permanecer en cuerpos de agua, refugiarse en viviendas o vehículos cerrados, alejarse de artefactos eléctricos y no circular por calles inundadas o zonas anegadas.

El cambio brusco de tiempo sorprendió a vecinos y vecinas del AMBA, que registraron la tormenta con imágenes y videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, reflejando la intensidad del fenómeno y el impacto del alivio térmico tras la ola de calor.